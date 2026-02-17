Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Полузащитник "Балтики" может перейти в другой клуб РПЛ

Полузащитник "Балтики" интересен казанскому "Рубину".
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, казанский клуб предлагает от 40 до 60 миллионов рублей за Илью Петрова. На данный момент "Балтика" не намерена отпускать игрока за эти деньги.

В текущем сезоне за калининградский клуб полузащитник провел 17 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость Петрова по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

