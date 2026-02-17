Полузащитник "Балтики" может перейти в другой клуб РПЛ

По информации источника, казанский клуб предлагает от 40 до 60 миллионов рублей за Илью Петрова. На данный момент "Балтика" не намерена отпускать игрока за эти деньги.
В текущем сезоне за калининградский клуб полузащитник провел 17 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость Петрова по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
