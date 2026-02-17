Аршавин: не вижу Боселли в основном составе "Краснодара"

"Поможет ли Боселли? Человек, скорее всего, на замену. Здесь уже важно, как он свою роль воспримет.
Я его не вижу в основном составе, а одно дело быть игроком, пусть в "Пари НН", но постоянно играть, а другое - выходить на замену.Но в целом класса ему хватает", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
11 февраля 2026 года пресс-служба "Краснодара" объявила о переходе Хуана Боселли. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.
Ранее нападающий выступал в составе "Пари НН". В текущем сезоне на его счету 20 матчей и 10 голов. Трансферная стоимость уругвайского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.