Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Аршавин: не вижу Боселли в основном составе "Краснодара"

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе Хуана Боселли в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
Андрей Аршавин заявил, что не видит в Хуане Боселли игрока стартового состава "Краснодара".

"Поможет ли Боселли? Человек, скорее всего, на замену. Здесь уже важно, как он свою роль воспримет.

Я его не вижу в основном составе, а одно дело быть игроком, пусть в "Пари НН", но постоянно играть, а другое - выходить на замену.
Но в целом класса ему хватает", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

11 февраля 2026 года пресс-служба "Краснодара" объявила о переходе Хуана Боселли. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.

Ранее нападающий выступал в составе "Пари НН". В текущем сезоне на его счету 20 матчей и 10 голов. Трансферная стоимость уругвайского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

