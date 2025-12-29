Матчи Скрыть

Экс-тренер "Спартака" рассказал, что может стать спасением сезона для клуба

Фото: ФК "Спартак"
"Понятно, что рассчитывать на борьбу за чемпионство, исходя из реалий, сложно. Поэтому я бы это время посвятил формированию команды на следующий сезон и, естественно, боролся бы за кубок. Это трофей, который может стать спасением сезона для "Спартака", - сказал Гунько "Матч ТВ".

На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.

"Спартак" находится на стадии полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Следующий матч команды в этом турнире состоится 17 марта против московского "Динамо".

