"Понятно, что рассчитывать на борьбу за чемпионство, исходя из реалий, сложно. Поэтому я бы это время посвятил формированию команды на следующий сезон и, естественно, боролся бы за кубок. Это трофей, который может стать спасением сезона для "Спартака", - сказал Гунько "Матч ТВ".
На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.
"Спартак" находится на стадии полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Следующий матч команды в этом турнире состоится 17 марта против московского "Динамо".
Экс-тренер "Спартака" рассказал, что может стать спасением сезона для клуба
Фото: ФК "Спартак"