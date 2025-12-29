Матчи Скрыть

ESPN: "Зенит" отказался отпускать игрока в "Палмейрас"

"Зенит" не принял предложение бразильского "Палмейраса" по трансферу защитника Нино.
Фото: ФК "Зенит"
Российский клуб дал понять, что не готов расставаться с игроком на условиях, предложенных представителями чемпионата Бразилии.

Как сообщает ESPN, руководство "Зенита" рассчитывает выручить за футболиста сумму в районе 10 миллионов евро. Именно финансовый вопрос стал ключевым фактором отказа. При этом интерес со стороны "Палмейраса" сохраняется, и бразильский клуб не исключает возможности вернуться с улучшенным предложением в ближайшее время.

Также отмечается, что в случае возвращения на родину сам Нино склоняется к варианту с переходом во "Флуминенсе", где он ранее уже выступал и сохраняет тесную связь с клубом.

В текущем сезоне РПЛ 28-летний защитник принял участие в 15 матчах, отметившись одним забитым мячом.

