Российский клуб дал понять, что не готов расставаться с игроком на условиях, предложенных представителями чемпионата Бразилии.
Как сообщает ESPN, руководство "Зенита" рассчитывает выручить за футболиста сумму в районе 10 миллионов евро. Именно финансовый вопрос стал ключевым фактором отказа. При этом интерес со стороны "Палмейраса" сохраняется, и бразильский клуб не исключает возможности вернуться с улучшенным предложением в ближайшее время.
Также отмечается, что в случае возвращения на родину сам Нино склоняется к варианту с переходом во "Флуминенсе", где он ранее уже выступал и сохраняет тесную связь с клубом.
В текущем сезоне РПЛ 28-летний защитник принял участие в 15 матчах, отметившись одним забитым мячом.
ESPN: "Зенит" отказался отпускать игрока в "Палмейрас"
Фото: ФК "Зенит"