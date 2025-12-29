Ковтун отметил, что в "Спартаке" сейчас идёт масштабный процесс изменений, затрагивающий все уровни клуба - от академии до основной команды. В такой ситуации, по его мнению, логичнее делать ставку на российского тренера, а не начинать очередной этап перестройки с иностранным наставником.
- Главным тренером "Спартака" хочется видеть россиянина. И сейчас есть отличная возможность дать шанс нашему специалисту. Дай Бог, "Спартак" оставит Романова, - цитирует Ковтуна Metaratings.ru.
Ранее была информация, что одним из кандидатов на пост наставника "Спартака" является Хуан Карседо. 52-летний испанский специалист, работающий с кипрским "Пафосом", считается главным претендентом на вакантную должность.
Ковтун выступил против приглашения иностранного тренера в "Спартак"
Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера команды Вадима Романова и высказался о его перспективах в клубе.
