Английская премьер-лига

Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

"Он лидер". Экс-игрок "Спартака" назвал лучшего футболиста клуба в 2025 году

Бывший футболист "Спартака" Павел Яковлев назвал лучшего игрока клуба в 2025 году.
Фото: ФК "Спартак"
"Пусть будет Барко. Он лидер, с ним команда совсем по-другому играет", - сказал Яковлев "Советскому спорту".

Эсекьель Барко является игроком "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 21 матч, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Соглашение с аргентинским игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 14 миллионов евро.

