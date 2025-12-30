Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

"Как-то это несерьёзно". Писарев высказался о проблемах "Зенита"

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о проблемах "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Когда ты шесть раз выиграл чемпионат, мотивация может быть потеряна. Новички меня тоже не впечатляют пока. Луис Энрике и Жерсон - игроки сборной Бразилии. У Энрике за этот сезон всего два гола! Как-то это несерьёзно", - сказал Писарев "Чемпионату".

На данный момент петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 18-ти матчах. Подопечные Сергея Семака одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.

Следующий матч сине-бело-голубых в рамках РПЛ состоится 27 февраля против "Балтики".

