"Как-то это несерьёзно". Писарев высказался о проблемах "Зенита"

"Когда ты шесть раз выиграл чемпионат, мотивация может быть потеряна. Новички меня тоже не впечатляют пока. Луис Энрике и Жерсон - игроки сборной Бразилии. У Энрике за этот сезон всего два гола! Как-то это несерьёзно", - сказал Писарев "Чемпионату".
На данный момент петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 18-ти матчах. Подопечные Сергея Семака одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
Следующий матч сине-бело-голубых в рамках РПЛ состоится 27 февраля против "Балтики".
Фото: ФК "Зенит"