- Когда у тебя прёт, так всегда и происходит. Это бы глупо выглядело, если бы он плёлся внизу таблицы. А тут — ничего такого. Талалаев сам понимает, когда это гармонично, а когда смешно, - сказал Писарев "Чемпионату".
Напомним, Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую Лигу в сезоне-2024/2025. На данный момент "Балтика" занимает пятое место в РПЛ с 35 баллами в 18 сыгранных матчах.
Писарев высказался об эмоциональном поведении главного тренера "Балтики"
Тренер сборной России Николай Писарев высказался об эмоциональном поведении главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"