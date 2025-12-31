Ташуев назвал позицию, которую стоит усилить "Спартаку"

Специалист отметил, что далеко не все позиции требуют срочного усиления, однако без точечных решений не обойтись.
- Если говорить о вингерах, то в "Спартаке" с ними всё в полном порядке. В опорной зоне у команды ребят хватает. Единственный момент – правый защитник. Денисов там что-то старается, однако у него нет структурности и частоты правильных действий. Его стоит поменять, - цитирует Ташуева "Советский спорт".
"Спартак" располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Чемпионат России возобновится в конце февраля. "Спартак" в своём первом матче сыграет в гостях против "Сочи", поединок запланирован на 1 марта.
Российский тренер Сергей Ташуев высказался на тему того, какие позиции следует укрепить "Спартаку" зимой.
