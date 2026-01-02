Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров с марта 2022 года.
"Ожидания от предстоящего года? Самое главное, что все потихоньку будет возвращаться. Мне кажется, наше возвращение в футболе все равно будет зависеть от дружбы с США.
Если все будет хорошо, никто не будет слушать ни ФИФА, ни УЕФА. А как только мы вернемся в эту футбольную семью, сразу у всех появится интерес к нашим молодым талантливым игрокам", — передает слова Ловчева Sport24.
Сборная России за время отстранения пропустила чемпионат мира 2022 года, чемпионат Европы 2024-го, два розыгрыша Лиги наций УЕФА, а также отбор на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.
Ловчев считает, что возвращение россиян в футболе будет зависеть от дружбы с США
Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал возможное возвращение отечественных команд на международную арену.
Фото: сборная России