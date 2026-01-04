"Конечно, самый активный игрок на рынке в последние годы — это "Зенит". Это зимой, уверен, они исправят все свои недостатки, чтобы быть главными фаворитами в борьбе за чемпионство. Думаю, двух-трех футболистов они могут приобрести.
Еще есть "Спартак", который может претерпеть изменения после прихода нового тренера. Времени у него будет достаточно, поэтому, наверное, стоить ждать двух-трех трансферов и от красно-белых", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
После 18 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своем активе. Петербургский "Зенит" занимает второе место в таблице с 39 баллами и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.
В ноябре красно-белые объявили об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Сообщалось, что новым главным тренером команды станет Хуан Карлос Карседо, который занимает аналогичный пост в кипрском "Пафосе".
По итогам сезона-2024/25 столичный клуб занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Команда Сергея Семака стала обладателем серебряных медалей чемпионата России.
Футбольный агент назвал два российских клуба, которые будут самыми активными в зимнее ТО
Футбольный агент Пауло Барбоза назвал два клуба РПЛ, которые будут самыми активными на трансферном рынке этой зимой.
Фото: ФК "Зенит"