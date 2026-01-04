"Я все еще в Калининграде. Мое будущее пока не определено, но есть несколько предложений из других стран. Я бы хотел остаться в России, если предложения будут соответствовать моим целям. Мне очень нравится страна. Но, как я уже сказал, я все еще рассматриваю предложения из-за рубежа. Из России пока нет ничего убедительного", - сказал Луна.
Диего Луна, выступающий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Балтики" в феврале 2024 года, перейдя из "Каракаса". В составе калининградской команды футболист провел 25 матчей, в которых получил 7 желтых карточек и не отметился результативными действиями. В этом сезоне венесуэлец принял участие в 5 играх за балтийцев, сыграв всего 314 минут.
27 декабря "Балтика" официально объявила о расторжении трудового соглашения с 26-летним игроком по обоюдному согласию сторон.
Источник: "СЭ"
Бывший защитник "Балтики" рассказал, что хотел бы остаться в России
Диего Луна рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Балтика"