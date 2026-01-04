Канчельскис назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первой части сезона. Его команда не входит в топ-3

"Если говорить о сильнейшем тренере после 17-и туров чемпионата, то это Андрей Талалаев. Однозначно он! "Балтика" благодаря удачной работе главного тренера добилась больших успехов. Всё-таки занять пятое место к перерыву, когда ты только вошёл в РПЛ из Первой лиги – это солидное достижение", - цитирует Канчельскиса "Советский Спорт".
Напомним, что Андрей Талалаев стал главным тренером калининградской "Балтики" в сентябре 2024 года, по итогам прошлого сезона клуб стал чемпионом Первой Лиги и напрямую вышел в РПЛ.
После 18 сыгранных туров калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35 набранными очками в своем активе и отстают от "Краснодара" на пять баллов. В четвертьфинале Пути регионов Кубка России команда Андрея Талалаева сыграет с петербургским "Зенитом".
