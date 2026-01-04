Редактор испанской газеты: Карседо согласовал контракт со "Спартаком"

Шеф-редактор отдела международного футбола испанской спортивной газеты Marca Хуан Кастро рассказал, что Хуан Карлос Карседо согласовал контракт с московским "Спартаком".
Фото: GETTY IMAGES
"Карседо уже можно назвать главным тренером "Спартака", решение принято окончательно, контракт согласован. В скором времени клубы сообщат об этом официально. Карседо — отличный вариант для московского клуба, это прогрессивный и качественный тренер", - цитирует Кастро "РБ Спорт".

Напомним, что Хуан Карлос Карседо ранее был помощником Унаи Эмери - испанец в том числе работал с Эмери в московском "Спартаке". Также он был главным тренером испанских клубов "Ивиса" и "Реал Сарагоса".

По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе. В ноябре клуб объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, временно исполняющим его обязанности стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится