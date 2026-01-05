Мостовой: наверняка Карседо предложили в "Спартаке" контракт в три раза лучше, чем в "Пафосе"

"Ребята, в нашей жизни деньги играют решающую роль. Наверняка ему в "Спартаке" предложили контракт в два или даже три раза лучше, чем был в "Пафосе", он взял и поехал. А вообще, я ни разу в жизни не видел, чтобы люди отказывались от хорошего контракта. Все так делали, и я так делал", — приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что Карседо возглавит "Спартак" и подпишет трудовое соглашение с клубом до лета 2028 года. В воскресенье, 4 января 52-летний специалист объявил об уходе с поста главного тренера "Пафоса". Испанец прокомментировал это решение, заявив, что так будет лучше для него и его семьи.
На данный момент исполняющим обязанности главного тренера красно-белых назначен Вадим Романов. Московская команда ушла на зимний перерыв в чемпионате России на шестом месте в турнирной таблице. После 18-ти туров "Спартак" набрал 29 очков.
