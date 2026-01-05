Ташуев назвал тренера года в России

Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев лучшего тренера в России в 2025 году.
Фото: ФК "Краснодар"
"В любом случае номер один - Мурад Мусаев, который стал чемпионом страны. Он по иерархии лучший", - сказал Ташуев Sport24.

Мурад Мусаев стал главным тренером "Краснодара" в марте 2024 года. В текущем сезоне под его руководством "быки" провели 27 матчей, одержали 19 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится