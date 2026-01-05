"В любом случае номер один - Мурад Мусаев, который стал чемпионом страны. Он по иерархии лучший", - сказал Ташуев Sport24.
Мурад Мусаев стал главным тренером "Краснодара" в марте 2024 года. В текущем сезоне под его руководством "быки" провели 27 матчей, одержали 19 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.
Ташуев назвал тренера года в России
Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев назвал лучшего тренера в России в 2025 году.
