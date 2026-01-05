Канчельскис рассказал, почему "Зенит" выиграет РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о выступлении "Зенита" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ
"Если "Краснодар" сможет защитить титул, это будет великолепно. Но, на мой взгляд, в этом сезоне первое место всё-таки займёт "Зенит". Вы сами понимаете, потому что сто лет клубу и всё такое", - сказал Канчельскис "Советскому спорту".

На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Сине-бело-голубые провели 18 матчей, одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.

Действующим чемпионом РПЛ является "Краснодар". "Быки" завершили выступление в сезоне-2024/2025 с 67 баллами в своем активе.

