"Если "Краснодар" сможет защитить титул, это будет великолепно. Но, на мой взгляд, в этом сезоне первое место всё-таки займёт "Зенит". Вы сами понимаете, потому что сто лет клубу и всё такое", - сказал Канчельскис "Советскому спорту".
На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Сине-бело-голубые провели 18 матчей, одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
Действующим чемпионом РПЛ является "Краснодар". "Быки" завершили выступление в сезоне-2024/2025 с 67 баллами в своем активе.
Канчельскис рассказал, почему "Зенит" выиграет РПЛ
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о выступлении "Зенита" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ