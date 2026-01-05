Глушаков: Карседо будет сложно в "Спартаке"

"Мне сложно оценивать возможное назначение Хуана Карседо в "Спартак", поскольку за "Пафосом" я не следил. Российская премьер-лига - это другой чемпионат, другая лига. Думаю, ему будет сложно в "Спартаке", как, впрочем, и любому тренеру", - сказал Глушаков TACC.
Вчера, 4 ноября, Хуан Карлос Карседо объявил об уходе из кипрского "Пафоса".
Испанский специалист возглавлял клуб с начала июля 2023 года. Под его руководством команда в текущем сезоне провела 28 матчей, одержала 16 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.
Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером клуба.
Фото: ФК "Реал Сарагоса"