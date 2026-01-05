"Уход Жерсона из "Зенита" зимой нереален. Вряд ли он перейдет в "Крузейро". Это просто разговоры. Отец Жерсона просто давит на "Зенит", чтобы показать свое недовольство", - сказал Барбоза Metaratings.
Ранее в СМИ сообщалось, что футболист может перейти в "Крузейро".
Жерсон является игроком петербургского "Зенита" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне бразильский футболист провел за клуб 15 матчей и забил 2 гола. Соглашение с полузащитником рассчитано до конца июня 2030 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Агент Барбоза рассказал, может ли Жерсон уйти из "Зенита" зимой
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном уходе Жерсона из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"