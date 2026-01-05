Агент Барбоза рассказал, может ли Жерсон уйти из "Зенита" зимой

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном уходе Жерсона из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Уход Жерсона из "Зенита" зимой нереален. Вряд ли он перейдет в "Крузейро". Это просто разговоры. Отец Жерсона просто давит на "Зенит", чтобы показать свое недовольство", - сказал Барбоза Metaratings.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист может перейти в "Крузейро".

Жерсон является игроком петербургского "Зенита" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне бразильский футболист провел за клуб 15 матчей и забил 2 гола. Соглашение с полузащитником рассчитано до конца июня 2030 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

