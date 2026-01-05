- Сообщалось, что 4 января Игорь должен был пройти медосмотр перед переходом в "Зенит". Соответствует она действительности?
- Да, так и есть.
- Медосмотр пройден успешно?
- Пока больше ничего не комментирую.
Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА и "Зенит" могут провести обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.
Российский защитник играет в составе "армейцев" с начала июля 2019 года. Всего за клуб футболист провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с Дивеевым рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Дивеев прошел медосмотр перед переходом в "Зенит"
Фото: ФК ЦСКА