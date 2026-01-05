"Не жду ничего хорошего от прихода Карседо в "Спартак". Клуб опять наступает на те же грабли. Единственный плюс, что он работал в "Спартаке" у Эмери в штабе и как-то знаком с клубом. А так, конечно, этот тренер - кот в мешке: он ничего не показал, по сути", - сказал Наумов "Матч ТВ".
Вчера, 4 декабря, Хуан Карлос Карседо объявил о своем уходе с поста главного тренера кипрского "Пафоса".
Испанский специалист возглавлял клуб с начала июля 2023 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 28 матчей, одержала 16 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
В 2012 году Хуан Карседо являлся ассистентом тренера в московском "Спартаке".
Наумов: не жду ничего хорошего от прихода Карседо в "Спартак"
Фото: Getty Images