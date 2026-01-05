В 2012-м Хуан Карлос Карседо работал в "Спартаке" ассистентом главного тренера Унаи Эмери.
Предыдущим местом работы испанца был кипрский "Пафос", с которым он выиграл Кубок и чемпионат страны, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. По итогам 6 туров этапа "Пафос" с 6 очками располагается на 26 месте турнирной таблицы и еще имеет шансы на выход в плей-офф турнира.
"Спартак" после 18 туров чемпионата России с 29 очками занимает 6-ю строчку турнирной таблицы Премьер-Лиги.
Хуан Карлос Карседо возглавил "Спартак"
Испанский специалист подписал с московским клубом контракт до 2028 года.
Фото: Getty Images