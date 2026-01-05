Отец Боселли отреагировал на предложение от "Краснодара"

За "Пари НН" уругвайский форвард выступает с 2023 года.
"Правда ли, что "Краснодар" прислал предложение по покупке Хуана? На данный момент новостей нет. Все по-прежнему", — сказал Пабло Боселли "Чемпионату".
В составе нижегородской команды Хуан Мануэль Боселли провел 75 матчей, забил 24 мяча и отдал 4 результативные передачи. В первой части сезона 2025/2026 он записал на свой счет 10 голов в 20 матчах чемпионата и Кубка России.
Контракт Боселли с "Пари НН" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро.