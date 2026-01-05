Романов остался в штабе "Спартака" после назначения Карседо

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. С 11 ноября Романов исполнял обязанности наставника красно-белых после увольнения серба Деяна Станковича.
На данный момент не уточняется, какую именно должность Вадим Романов займет в тренерском штабе Хуана Карседо. Под руководством Вадима Юрьевича "Спартак" провел 4 матча, в которых одержал 2 победы, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью.
После 18 туров красно-белые с 29 очками располагаются на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"