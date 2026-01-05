Червиченко заявил, что не видит плюсов в назначении Карседо в "Спартак"

"Похоже, "Спартаку" нравится все время наступать на одни и те же грабли. Наверное, это у них такая забава. Посмотрим. Все, конечно, может быть. Бывает такое, что берут более неликвидного тренера, а он вдруг трофеи заносит. Как, например, Ваноли несколько лет назад.
Так что и здесь, может быть, кочерга и выстрелит. По крайней мере в Кубке. Но, если говорить объективно, то я не вижу здесь никаких плюсов ни для кого, кроме испанской бригады тренеров. Все так же, как и обычно", — отметил Червиченко.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился с Rusfootball.info мнением по поводу назначения Хуана Карседо на пост главного тренера красно-белых.
Фото: Getty Images