Агент Жиго высказался о возможном возвращении футболиста в РПЛ

Агент защитника "Лацио" Самуэля Жиго Мохаммед Беншенафи прокомментировал ситуацию вокруг будущего футболиста и не исключил его ухода из римского клуба в зимнее трансферное окно.

Фото: ФК "Спартак"





Трудовой договор игрока с "Лацио" действует до лета 2027 года. В текущем сезоне Жиго не провёл ни одного официального матча за "Лацио". Футболист продолжает восстановление после операции на лодыжке и, как ожидается, сможет вернуться к тренировкам в конце января.



Напомним, Жиго выступал в России за " - Да, возможно, этой зимой Жиго покинет "Лацио". Если кто-то из РПЛ свяжется с нами, то мы рассмотрим это предложение. Российский чемпионат - прекрасный вариант для нас, - цитирует агента игрока Metaratings.ru Трудовой договор игрока с "Лацио" действует до лета 2027 года. В текущем сезоне Жиго не провёл ни одного официального матча за "Лацио". Футболист продолжает восстановление после операции на лодыжке и, как ожидается, сможет вернуться к тренировкам в конце января.Напомним, Жиго выступал в России за " Спартак " с 2018 по 2022 год. На его счету 110 матчей за московскую команду, в которых он забил 10 голов и сделал пять голевых передач.