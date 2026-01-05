Радимов рассказал, какой футбол будет ставить Карседо в "Спартаке"

По словам Радимова, он пообщался с людьми, ранее работавшими с Карседо, и составил представление о его тренерской философии.
- Максимальные скорости и постоянный прессинг. Думаю, это именно то, что хотят видеть болельщики "Спартака". Плюс все говорят об очень хороших человеческих качествах, - цитирует экс-футболиста "Зенита" "РБ Спорт".
Карседо уже знаком со "Спартаком": ранее он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. В дальнейшем испанский специалист работал ассистентом в "Севилье", "Арсенале" и "ПСЖ", а также самостоятельно возглавлял "Сарагосу" и "Пафос".
"Спартак" в текущем сезоне набрал 29 очков и завершил первую часть чемпионата на шестой позиции. После возобновления РПЛ красно-белые в гостях сыграют против "Сочи".
Фото: Getty Images