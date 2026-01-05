Сёмин оценил перспективы Карседо в "Спартаке"

В понедельник "красно-белые" официально объявили о назначении Карседо главным тренером. Сёмин отметил, что испанец уже знаком с российскими реалиями и имеет положительный опыт самостоятельной работы, подчеркнув важность поддержки со стороны руководства клуба.
- Он знает наш чемпионат, работал здесь. У него есть определённые успехи в "Пафосе". Я думаю, что если руководство "Спартака" будет ему так же помогать, как руководители "Пафоса", тогда у него могут быть успехи, - цитирует Сёмина ТАСС.
Напомним, столичный клуб находится без главного тренера с ноября после отставки Деяна Станковича. Чемпионат России для "Спартака" возобновится матчем против "Сочи", встреча запланирована на 1 марта.
Фото: ФК "Пафос"