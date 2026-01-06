В ПАОК отреагировали на информацию об интересе к форварду "Спартака"

"Панатинаикосу" не интересен Гарсия", - передает слова представителя пресс-службы греческого клуба "Матч ТВ".
Ранее в прессе появилась информация о том, что форвард красно-белых был предложен греческому ПАОК.
Ливай Гарсия перебрался в "Спартак" в феврале прошлого года. Контракт 28-летнего игрока рассчитан до лета 2028-го. В этом сезоне нападающий принял участие в 18 матчах за московскую команду, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи.
Пресс-служба ПАОК прокомментировала новость о возможном переходе нападающего московского "Спартака" Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"