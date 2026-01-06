29-летний вингер недоволен количеством игровой практики и склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в команде, где сможет получать больше времени на поле.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны "Осера" и "Монако". Перрен пополнил состав "Краснодара" летом 2025 года.
В этом сезоне футболист выходил на поле в 12 матчах, забил один гол и оформил два ассиста.
Источник: Legalbet
Названа причина возможного ухода Перрена из "Краснодара"
Французский полузащитник Гаэтан Перрен рассматривает вариант с уходом из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"