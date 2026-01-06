По словам Гаврилова, он не знаком с тренерским стилем Карседо и считает, что оценивать специалиста можно будет только по результатам и качеству игры.
- Ну, если назначили, пусть работает. Потом посмотрим, что из этого получится. Я не знаю, что это за тренер. Что-то сказать про него я не могу. Время покажет, - цитирует Гаврилова Legalbet.
Напомним, Карседо возглавил "Спартак" 5 января, подписав контракт сроком на два года. Самостоятельную тренерскую карьеру испанец ведёт с 2020 года. Он работал с "Сарагосой" и "Пафосом", с которым выиграл чемпионат и Кубок Кипра.
"Спартак" в этом сезоне РПЛ набрал в 18 турах 29 очков и идёт шестым в таблице, отставая от первого места на 11 баллов.
"Посмотрим, что из этого получится": экс-игрок "Спартака" оценил назначение Карседо
Экс-футболист "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"