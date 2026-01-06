Агент разъяснил вопрос о гипотетическом выкупе контракта футболистом.
- Понимаете, в чём дело: для этого в контракте должен быть пункт, согласно которому игрок может совершить самовыкуп. А в контракте Дмитрия такого пункта нет, - цитирует агента "Спорт день за днём".
Ранее в прессе появилась информация, что футболист принял окончательное решение не подписывать новый контракт с клубом, за который он выступает на протяжении всей карьеры. Отмечалось, что игрока хочет подписать ЦСКА - либо зимой, выплатив за него компенсацию, либо летом в статусе свободного агента.
В текущем сезоне Баринов принял участие в 24 матчах на клубном уровне, забив три мяча и отдав семь результативных передач.
Стало известно, может ли Баринов выкупить контракт у "Локомотива"
Агент игрока "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичёв прокомментировал ситуацию вокруг будущего игрока.
Фото: ФК "Локомотив"