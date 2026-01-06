- Да, в последнее время у клуба многое не складывается, но, как говорится, рыба гниет с головы. Это тренер, который, по большому счету, ничего серьезного не добился, - цитирует Масалитина РИА Новости.
Также экс-футболист указал, что аналогичная ситуация ранее складывалась и с Деяном Станковичем, с которым клуб заключал и продлевал контракт, однако это не помешало расставанию со специалистом.
Напомним, Карседо подписал соглашение со "Спартаком" до 2028 года.
"Спартак" сейчас имеет в своей копилке 29 баллов и идёт на шестой строчке в чемпионате России.
Ветеран "Спартака" усомнился в кандидатуре Карседо
