По его словам, положение "красно-белых" в текущем сезоне ещё можно изменить, однако решающую роль сыграет не тренерский фактор, а действия самих футболистов.
- Успехи на старте работы этого тренера могут вернуть "Спартак" в гонку. Состав у клуба очень сильный и явно не соответствует нынешним позициям. Почти всё зависит от игроков, а не от тренера, - цитирует бывшего футболиста ТАСС.
Напомним, 5 января "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост рулевого команды. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года.
"Спартак" набрал 29 очков и располагается на шестой строчке в чемпионате России. Лидером РПЛ является "Краснодар", у которого в активе 11 баллов больше. В первом матче после возобновления сезона спартаковцы сыграют против "Сочи".
Мостовой считает, что "Спартак" ещё может вернуться в гонку за высокие места
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о перспективах московского клуба после назначения нового главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"