- Посмотрим, что получится у него в этот раз. Но если он не добьётся результата, то, наверное, и Кахигао будет должен разделить эту ответственность. Ведь Карседо - его кандидатура, наверное, - передает слова Кузьмичёва "РБ Спорт".
Напомним, о назначении Карседо "красно-белые" официально объявили в понедельник. С ним подписан долгосрочный трудовой договор.
"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва спартаковцы в гостях проведут матч против "Сочи", игра запланирована на 1 марта.
Кузьмичёв: за результат Карседо в "Спартаке" должен будет ответить Кахигао
Функционер Владимир Кузьмичёв дал оценку назначению Хуана Карлоса Карседо наставником столичного "Спартака", отметив, что ответственность за возможный неудачный результат должна лежать не только на самом специалисте.
Фото: ФК "Пафос"