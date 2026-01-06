Чугунов не видит смысла в назначении Карседо главным тренером "Спартака"

О приходе испанского специалиста официально объявили в понедельник, 5 января.
"Тренером "Спартака" должен быть не иностранец, потому что "Спартак" — народная команда. Я не думаю, что при Карседо команда станет чемпионом или достигнет суперпрогресса. Какой смысл был его ставить? Через год-два он уйдет — и потом опять все начинать сначала? Нужен человек, который, может, не сразу сделает команду, но за полгода люди увидят, что это действительно "Спартак", что возрождается спартаковский дух, снова появляется спартаковская игра", — передает слова Чугунова "Евро-Футбол.Ру".
До "Спартака" Хуан Карлос Карседо тренировал "Пафос" (2023–2026), с которым выиграл Кубок (2023/2024) и чемпионат Кипра (2024/2025). Контракт тренера с московским клубом рассчитан до 2028 года.
По итогам 18 туров "Спартак" с 29 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
