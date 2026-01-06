Ранее в прессе была информация, что Игорь Дивеев перейдет в петербургскую команду, а Лусиано Гонду пополнит ряды москвичей.
По мнению Семшова, потенциальная сделка в первую очередь выглядит выгодной именно для ЦСКА. Семшов отметил, что армейцам необходим нападающий высокого уровня, способный решать серьёзные задачи и участвовать в борьбе за медали.
- Скорее эта сделка пойдет на пользу ЦСКА. Армейцам нужен нападающий хорошего уровня, который знает, как бороться за медали. Что касается Дивеева, то удивлен, что такой обмен будет. Он важный игрок для ЦСКА, но не факт, что у него будет стопроцентное место в основе "Зенита", - цитирует Семшова "СЭ".
После 18 туров "Зенит" с 39 баллами в активе идёт вторым в РПЛ, а ЦСКА, у которого 36 очков, занимает четвёртое место.
Семшов объяснил, кому выгоден возможный обмен между "Зенитом" и ЦСКА
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о возможном обмене между ЦСКА и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"