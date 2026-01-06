Футболист "Пари НН" заинтересовал казахстанские клубы - источник

Полузащитник "Пари НН" Николай Калинский может покинуть нижегородский клуб уже в ходе зимнего трансферного окна.
Фото: "Пари НН"
Руководство команды не исключает вариант с расставанием с футболистом. По имеющейся информации, главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский не возражает против ухода хавбека.

Интерес к Калинскому проявляют сразу несколько клубов - в числе наиболее активных претендентов называются "Ротор", а также представители чемпионата Казахстана "Актобе" и "Тобол".

В текущем сезоне Калинский провёл шесть матчей за "Пари НН", не отметившись результативными действиями.

Источник: Metaratings.ru

