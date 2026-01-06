"Не понимаю, что в нём такого суперского": Логашов высказался об игроке ЦСКА

По мнению Логашова, уровень бразильца не выглядит настолько высоким, чтобы делать ставку на легионера в ущерб собственным воспитанникам.
- Мне вообще не нравится. Не понимаю, что в нём такого суперского. Он даже на футболиста не похож. Уровень у него нормальный, но у ЦСКА своя сильная школа, - передаёт слова Логашова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне РПЛ Мойзес принял участие в 15 матчах за ЦСКА, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
ЦСКА в этом сезоне в 18 поединках набрал 36 очков и идёт четвёртым в таблице. В первом матче после зимнего перерыва московская команда сыграет с "Ахматом", встреча пройдёт 1 марта.
Экс-игрок "Локомотива" Арсений Логашов резко оценил игру защитника ЦСКА Мойзеса.
Фото: ПФК ЦСКА