Экс-игрок "Спартака": ожидаю, что Карседо вытащит деньги из клуба и уедет

Своё отношение к назначению Карседо Коршунов сформулировал предельно жёстко.
- Ничего хорошего от работы Карседо не жду. Ожидаю только, что он вытащит деньги из клуба и, как и предшественники, уедет. Нужно было назначать российского специалиста. Не будет толку от иностранного тренера, - передаёт слова бывшего игрока "Матч ТВ".
На зимнюю паузу "Спартак" ушёл, занимая шестое место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего "Краснодара" москвичей отделяют 11 очков. Весеннюю часть чемпионата "красно-белые" начнут матчем против "Сочи", встреча запланирована на 1 марта.
Напомним, московский клуб сообщил имя нового тренера 5 января. Контракт с Карседо рассчитан на два с половиной года.
Экс-футболист "Спартака" Анатолий Коршунов скептически отнёсся к назначению Хуана Карлоса Карседо на пост наставника московского клуба, выразив сомнения в перспективах работы испанского специалиста.
Фото: Getty Images