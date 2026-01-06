Шикунов считает, что "Спартак" способен выиграть чемпионат

Отвечая на вопрос о том, на какие позиции клуб обязан претендовать при нынешнем подборе игроков, экс-руководитель дал однозначную оценку.
- На какое место "красно-белые" должны претендовать в этом сезоне с этим составом? На первое. Нужен хороший тренер, у команды всё есть: финансы, возможности, - цитирует Шикунова Vprognoze.ru.
"Спартак" располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. В первом матче после зимней паузы столичная команда в гостях сыграет против "Сочи", встреча пройдёт 1 марта на поле южного клуба.
Отметим, что в РПЛ сейчас лидирует "Краснодар" с 40 баллами в активе. В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив".
Фото: ФК "Спартак"