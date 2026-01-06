Гурцкая усомнился в профессионализме спортивного директора "Спартака"

- Кахигао надо было выкинуть после первых его предложенных кандидатур. Сказать спасибо, не заводи нас больше в блуд, потому что мы из-за тебя тратим страшные деньги. Ты сам не понимаешь, что делаешь, - передаёт слова Гурцкая "РБ Спорт".
Франсис Кахигао был назначен спортивным директором "Спартака" в начале января 2025 года. Контракт испанского специалиста с московским клубом рассчитан до 2027 года.
Напомним, на этой неделе московский клуб официально объявил имя нового наставника команды - им стал испанский тренер Хуан Карседо, который заключил соглашение с красно-белыми до 2028 года.
В этом сезоне "Спартак" набрал 29 баллов и идёт на шестой позиции в таблице чемпионата России. В первом матче после зимнего перерыва спартаковцы в гостях сыграют против "Сочи", поединок пройдёт 1 марта.
Футбольный агент Тимур Гурцкая резко оценил работу Франсиса Кахигао на посту спортивного директора "Спартака", усомнившись в его понимании реалий российского футбола.
Фото: ФК "Спартак"