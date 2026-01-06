По мнению Мостового, выбор в пользу Карседо выглядит более обоснованным. Он подчеркнул, что специалист имеет футбольное прошлое и серьёзный опыт работы в тренерском штабе.
- Вариант лучше, чем был Абаскаль? Конечно, лучше! Здесь человек хотя бы играл в футбол. Нет ничего мистического. И много лет работал с таким человеком, как Эмери. Абаскаля же взяли с остановки, - передаёт слова эксперта "РБ Спорт".
Карседо возглавил столичный клуб 5 января. До этого испанский тренер работал в кипрском "Пафосе", с которым выиграл чемпионат и Кубок страны, а также вывел команду в основной этап Лиги чемпионов.
"Спартак" начал сезон 2025/26 под руководством Деяна Станковича, однако в ноябре серб был уволен. После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. Сейчас в активе клуба 29 баллов и шестое место в таблице.
Мостовой: Абаскаля взяли в "Спартак" с остановки
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал назначение Хуана Карседо в московский клуб, сравнив его с Гильермо Абаскалем.
Фото: ФК "Спартак"