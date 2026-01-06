Тарханов допустил переход игроков ЦСКА в европейские клубы

По мнению тренера, шансы на переезд за рубеж напрямую зависят от стабильности выступлений игроков.
- Шансы уехать в Европу? А почему нет? Понятно, что претендовать на переход в топ-клуб, нужно играть, как минимум за сборную, а как максимум на международной арене. Наверное, в России скауты мало где просматривают, - передаёт слова Тарханова Vprognoze.ru.
ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. От лидирующего "Краснодара" армейцев отделяют четыре балла. В первом матче после возобновления чемпионата России московская команда сыграет против "Ахмата" в начале марта.
Фото: ПФК ЦСКА