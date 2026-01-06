"Может быть, это развод со стороны агента": Первак высказался о Бонгонде

По словам Первака, разговоры о бесплатном уходе футболиста выглядят преждевременными. Он допустил, что в этой истории могут присутствовать скрытые интересы одной из сторон, а сам клуб, вероятно, рассчитывает выручить за игрока хотя бы минимальную сумму.
- Может быть, это развод со стороны агента или со стороны "Спартака", так как они хотят его продать и вернуть хоть какие-то деньги. У футболиста осталось полгода по контракту, но заранее говорить о том, что он уйдет бесплатно - это странно, - цитирует Первака "Спорт День За Днём".
В текущем сезоне футболист провёл пять матчей за "Спартак", но не смог забить или ассистировать партнёрам. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается в 5 миллионов евро.
"Спартак" имеет в своем активе 29 баллов и идет шестым в чемпионате России, отставая от лидирующего "Краснодара" на 11 очков.
