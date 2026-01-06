Гурцкая рассказал, что Бувачу предлагали роль второго тренера в "Динамо" - он отказался

По словам Гурцкая, в один из моментов руководством клуба рассматривался вариант расширения функционала боснийского специалиста. Речь шла о возможном совмещении должности спортивного директора с работой в тренерском штабе.
- Был один момент, когда Бувачу намекнули - если он готов, клуб готов совместить его позицию спортивного директора с позицией второго тренера. И он не захотел помочь, - передаёт слова Гурцкая "РБ Спорт".
Желько Бувач занимает пост спортивного директора "Динамо" с 2020 года. Ранее он долгое время работал ассистентом Юргена Клоппа.
В этом сезоне чемпионата России "Динамо" с 21 баллом в активе идёт на десятом месте в таблице. Ранее из клуба ушел Валерий Карпин, а до конца сезона командой будет руководить Ролан Гусев.
