Гурцкая рассказал, что Бувачу предлагали роль второго тренера в "Динамо" - он отказался

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о ситуации, возникшей во время работы Желько Бувача в "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"
По словам Гурцкая, в один из моментов руководством клуба рассматривался вариант расширения функционала боснийского специалиста. Речь шла о возможном совмещении должности спортивного директора с работой в тренерском штабе.

- Был один момент, когда Бувачу намекнули - если он готов, клуб готов совместить его позицию спортивного директора с позицией второго тренера. И он не захотел помочь, - передаёт слова Гурцкая "РБ Спорт".

Желько Бувач занимает пост спортивного директора "Динамо" с 2020 года. Ранее он долгое время работал ассистентом Юргена Клоппа.

В этом сезоне чемпионата России "Динамо" с 21 баллом в активе идёт на десятом месте в таблице. Ранее из клуба ушел Валерий Карпин, а до конца сезона командой будет руководить Ролан Гусев.

