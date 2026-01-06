Корнеев объяснил, почему обмен Гонду на Дивеева невыгоден для "Зенита"

Футбольный функционер Игорь Корнеев высказался о возможном обмене между "Зенитом" и ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По данным СМИ, Игорь Дивеев из ЦСКА перейдёт в "Зенит", а в обратном направлении уйдёт Лусиано Гонду.

По мнению эксперта, потенциальная сделка выглядит более выгодной именно для ЦСКА. Корнеев отметил, что с точки зрения усиления состава петербуржцы вряд ли получат ощутимый плюс.

- От обмена выиграет не "Зенит", а только ЦСКА, потому что россиянин не сильнее, чем Нино или Эракович. Единственный плюс - у него есть российский паспорт, - цитирует Корнеева "РБ Спорт".

ЦСКА с 36 очками занимает четвёртое место в РПЛ. "Зенит", в активе которого 39 баллов, располагается на второй строчке чемпионата. Возобновление сезона запланировано на конец февраля.

