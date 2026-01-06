Пономарёв: у "Краснодара" уже не больше шансов на чемпионство, чем у "Зенита"

По словам эксперта, текущее положение "Краснодара" не даёт команде ощутимого преимущества перед конкурентами.
- У "Краснодара" уже не больше шансов на чемпионство, чем у "Зенита". Конечно, "быки" в числе фаворитов, но претендовать на второе подряд чемпионство им будет уже сложно", - цитирует эксперта Betonmobile.
Коллектив Мурада Мусаева с 40 баллами в копилке идёт на первой строчке в чемпионате России. Команда Сергея Семака, набравшая на одно очко меньше, следует на втором месте. Возобновление РПЛ запланировано на конец февраля.
Экс-футболист Владимир Пономарёв поделился мнением о расстановке сил в чемпионской гонке Российской премьер-лиги и оценил шансы лидеров сезона.
