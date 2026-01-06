По его мнению, кадровые перестановки на тренерском мостике вряд ли существенно повлияют на итоговое положение команды.
- Смысл какой назначать сейчас иностранного тренера… Но им виднее. Всё равно "Спартак" будет за 4-5 место бороться. Думаю, надо было дать Романову шанс доработать до конца сезона, - цитирует Канчельскиса "Матч ТВ".
"Спартак" занимает шестое место в чемпионате России, имея в активе 29 очков. После возобновления РПЛ красно-белые в гостевом поединке сыграют против "Сочи" 1 марта.
Канчельскис: всё равно "Спартак" будет за 4-5 место бороться
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис скептически оценил возможный эффект от смены главного тренера в "Спартаке" по ходу сезона.
Фото: ФК "Спартак"