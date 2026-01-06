Ташуев отметил, что подобное поведение - часть характера наставника "Балтики". По его словам, Талалаев привык говорить прямо и не скрывает своего мнения, в отличие от многих коллег.
- Такова черта Андрея – быть особенным, он хочет быть особенным. И это нормально. Что-то у него проскальзывает, но так у всех. Просто кто-то говорит за спиной, а он в лицо. И ничего страшного в этом нет, - цитирует Ташуева "РБ Спорт".
Талалаев возглавил "Балтику" осенью 2024 года. Под его руководством калининградская команда выиграла Первую лигу и добилась выхода в РПЛ. В текущем сезоне чемпионата России "Балтика" набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Для "Балтики" чемпионат России возобновится 27 февраля гостевым матчем против "Зенита".
Ташуев - о Талалаеве: такова черта Андрея – быть особенным
Наставник "Енисея" Сергей Ташуев высказался о манере общения Андрея Талалаева с представителями СМИ и прокомментировал его резкие высказывания.
Фото: ФК "Балтика"